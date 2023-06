Salernitana, l'ad Milan: «A breve il rinnovo di Sousa. Dia? No problem per la clausola»

Questa mattina l'ad della Salernitana, Maurizio Milan, è stato presente alla conferenza stampa di presentazione di “Sentimento Granata Highlights”, occasione che ha permesso al numero due granata di toccare alcuni punti fondamentali in vista della stagione 2023-24: "L’ufficialità del rinnovo di mister Sousa arriverà a breve, lo comunicherà il ds De Sanctis. Per Dia, invece, le clausole sono modificabili e non c’è problema, stiamo lavorando per trattenere lui e tanti altri calciatori. Ma di questo dovrà parlarne il direttore. Tra i vertici c’è un confronto costante, anche ieri ne abbiamo avuto uno proficuo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, consegneremo all’allenatore una squadra molto competitiva. In vista del ritiro avremo una rosa abbastanza completa, non come lo scorso anno".

Ma quelli attuali e i prossimi, per la Salernitana, non sono e non saranno soltanto giorni dedicati al calciomercato: “Stiamo infatti lavorando anche al discorso centro sportivo - ha aggiunto l'amministratore delegato Milan -. Per la campagna abbonamenti, invece, stiamo valutando le proiezioni, ma non sono ancora soddisfatto. Ci stiamo lavorando. Condividerò un’ipotesi con il presidente, spero ci sia a breve la fumata bianca. Mi auguro ci possa essere presto anche un incontro con le istituzioni per capire la situazione Curva Nord”.