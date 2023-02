Salernitana, l'ad Milan: «Contro il Monza la Salernitana che immagina il presidente»

Quest'oggi in occasione della cerimonia di installazione in piazza Casalbore del defibrillatore donato dal Salerno Club 2010, era presente Maurizio Milan amministratore delegato della Salernitana che si è soffermato inevitabilmente anche su questioni prettamente legate al campo: "È arrivata finalmente una vittoria che ha scacciato tanti pensieri brutti e tante sensazioni di paura. Abbiamo visto un’ottima Salernitana e mi ha molto colpito il modus che ha di lavorare il mister, quest'ultimo ha detto che la strada è giusta e va bene così. Ora bisogna ritrovare anche i singoli talenti dei giocatori. Il traguardo resta sempre la salvezza e adesso ci concentreremo su quello e quindi sulla trasferta di Genoa, sul futuro poi ci penseremo anche perchè Sousa è un profilo internazionale. Finalmente, però, sta uscendo la Salernitana come il presidente in primis aveva pensato e immaginato. I nostri tifosi, encomiabili come sempre, non hanno mai smesso di esserci vicino dal primo all’ultimo minuto. Ochoa? Valuteremo se tenerlo anche l’anno prossimo".