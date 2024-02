Salernitana, l'ad Milan al Mary Rosy: «Multe e decisioni importanti. Cessione? Non è nei piani»

Un ufficio al Mary Rosy per essere sempre al fianco della squadra, da qualche ora il quartier generale dell'ad Maurizio Milan ha ufficialmente una nuova sede: «Crediamo fermamente nella salvezza, abbiamo ancora un terzo di campionato da svolgere. Ci saranno decisioni importanti che abbiamo condiviso con l’allenatore e il direttore, nei prossimi giorni daremo seguito a quanto stabilito. Coulibaly e Dia? I provvedimenti li stabilirà Sabatini, siamo vigili. Siamo una delle squadre che ha messo più multe in Serie A. Anche ieri ne abbiamo fatte altre due, per riservatezza non diciamo a chi - ha raccontato l'ad granata quest'oggi ai microfoni della stampa -. Si vince e si perde ma l’importante è rialzarsi, avere sempre chiaro l’obiettivo e andare avanti. Stiamo facendo i lavori al centro sportivo, procediamo con determinazione. È ovvio che il campo non ci stia dando energia ed entusiasmo, ma si va avanti. Abbiamo sentito telefonicamente Iervolino, si va avanti in ogni caso, anche qualora dovessimo retrocedere. Non so più come dirlo, le voci di cessione di quote totale o parziale non sono in agenda. Nella vita non si può mai escludere nulla, tutto può essere cedibile ma davvero non è nei nostri pensieri anche perché continuiamo a investire».

Presente al Mary Rosy anche il vicepresidente Gianni Petrucci: «Porto la mia esperienza, il mio entusiasmo e il piacere di essere qui, perché mi sono innamorato di questa realtà.

Ho parlato sia con l’allenatore che con i senatori e ho trovato una grande voglia di rivalsa. Salvarci sarebbe come vincere un’Olimpiade. Allenatore e giocatori ce la metteranno tutta, come noi dirigenti.

L’unico modo per salvarsi è vincere, con il cuore, con l’anima e con tutto quello che sanno fare, perché non sono giocatori scarsi. La possibilità c’è ancora, il rimedio c’è sempre. C’è la voglia e la determinazione, il presidente sta investendo e ci crede, come anche l’ad, il direttore Sabatini e noi tutti. Bisogna resettare e ripartire subito dopo la sconfitta contro l'Inter».