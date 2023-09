Salernitana, l'ad Milan: «Momenti di nervosismo, ma ora tutto risolto con Dia»

La vicenda Boulaye Dia volge finalmente al termine, parola di Maurizio Milan amministratore delegato della Salernitana: "La comunicazione è sempre molto energica, ci sono delle incomprensioni quando ci sono più soggetti interlocutori, lingue diverse e culture diverse a volte queste vengono acutizzate - ha detto questa sera al termine dell’incontro di inaugurazione del club “Di padre in figlio” -. Non vi nascondo che c’è stato qualche momento di nervosismo, ma tra persone di buon senso si è lavorato per far rientrare la situazione. Dia è un grande campione e ci serve per fare un campionato dove si raggiunge il nostro obiettivo principale nel minor tempo possibile”.