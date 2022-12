Salernitana, l'ad Milan: «Ochoa è solo l'antipasto»

Questa mattina Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ere presente al Comune di Salerno per la conferenza stampa dell’associazione Macte Animo 1919 sul primo anno di attività.

Nel corso dell'incontro l'ad granata si è soffermato, inevitabilmente, anche sul capitolo calciomercato: "Siamo all’inizio di un progetto medio-lungo, sotto il profilo sportivo il bilancio è positivo. Delle operazioni da portare a termine a gennaio nel corso della sessione invernale ne abbiamo parlato ieri sera a cena con il direttore sportivo De Sanctis. Ci sono molte trattative in corso, alcune anche molto importanti. Non so, però, se il fattore tempo giocherà a nostro favore per la partita con il Mian. Di sicuro Ochoa è un bell’antipasto, nei prossimi giorni avverrà il resto”.