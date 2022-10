Salernitana, allenamento all'Arechi davanti a mille tifosi ma Bradaric è ko

Mattinata atipica per la Salernitana, una mattinata vissuta al fianco dei propri tifosi. Come non accadeva da tempo, da troppo tempo. All'Arechi, infatti, la squadra di Davide Nicola si è allenata davanti a circa mille tifosi presenti in curva Sud, gli stessi che nel corso della seduta hanno assistito con i propri occhi al nuovo infortunio rimediato dall'esterno mancino Domagoj Bradaric. L'ex Lille, dopo neppure un'ora dall'inizio dell'allenamento, è stato costretto a rientrare negli spogliatoi a causa di un fastidio al ginocchio sinistro accusato dopo un impatto non perfetto con il prato dello stadio di via Allende.

Ha, invece, lavorato nuovamente a parte Boulaye Dia che dovrebbe comunque essere convocato per la trasferta di domenica contro la Lazio.