Salernitana, nodo allenatore sciolto: si va avanti con Nicola

Tutto rientrato, almeno per quello che riguarda la questione allenatore. Nella giornata di oggi, infatti, il presidente Iervolino ha deciso che si andrà avanti con Davide Nicola, anche nella stagione 2022-23 dunque toccherà al tecnico piemontese guidare la Salernitana.

Spazzati così via, una volta e per tutte, i dubbi nati nelle scorse ore dopo l'inaspettata e clamorosa rottura con Walter Sabatini (Petrachi, Sogliano, Bigon e Marino i nomi che piacciono di più al club). A questo punto non resta che depositare il contratto, durata di due anni, e poi il Nicola bis comincerà a tutti gli effetti.

