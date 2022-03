Salernitana, altra tegola per Nicola: si ferma anche Mazzocchi

Ancora brutte notizie per Davide Nicola a pochi giorni dalla gara con il Sassuolo, dopo Ranieri si è fermato anche Pasquale Mazzocchi. Il terzino destro della Salernitana ha riportato nel corso dell'allenamento di quest'oggi una distorsione alla caviglia sinistra che molto probabilmente lo costringerà a saltare la gara dell'Arechi di sabato pomeriggio contro i neroverdi. Non esattamente la notizia che sperava di ricevere il tecnico dei granata che anche oggi non ha potuto fare affidamento su Ranieri a causa dell'affaticamento muscolare che l'ha messo fuori dai giochi nella giornata di ieri (in preallarme Zortea per l'out destro e Jaroszyński per quello sinistro). Sempre a parte continua a lavorare anche il capitano Ribèry.