Salernitana, altri due giocatori positivi al Covid: in tutto sono sei

Mentre la questione societaria continua a non cambiare, la questione campo invece non fa altro che peggiorare in casa Salernitana. Giorno dopo giorno. Anzi, positività dopo positività. Quest'oggi, infatti, il club granata ha annunciato attraverso l'ennesima nota di questo periodo altri due positivi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei“. Il quarto, infatti, era stato annunciato nella giornata di ieri, con tanto poi di annuncio anche da parte della Federazione tunisina che nelle scorse ore ha comunicato l'obbligo di isolamento per Wajdi Kechrida. .