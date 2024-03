Va avanti con un eurogol di Tchaouna dopo dieci minuti, viene raggiunta negli ultimi spiccioli del recupero del primo tempo da una magica rovesciata di Kamara, gioca gli ultimi 25 minuti con l'uomo in più per l'espulsione di Ebosele, sfiora il nuovo vantaggio con il palo colpito da Tchaouna: la Salernitana torna a casa da Udine solo con un pareggio in un match in cui sarebbe servita la vittoria per recuperare terreno nella corsa salvezza che invece resta complicatissima.

E scoppia il caso Dia, parole dure nei suoi confronti del tecnico Liverani a fine partita. «Ho parlato con Dia sin dal primo giorno, ci ho parlato anche giovedì. Non mi sento tradito, ha fatto una scelta, secondo me sbagliata a prescindere. Pensavo potesse essere una soluzione per vincere la partita, invece si è rifiutato di entrare. Mi ha detto di no, ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza: ho un gruppo fantastico, rispetto la scelta e vado avanti. Sicuramente adesso so che è un giocatore su cui non posso contare». Si attendono ora quelli che saranno i provvedimenti del club granata presieduto da Iervolino nei confronti dell'attaccante senegalese e si preannuncia il pugno duro.

Dopo le sconfitte con Inter e Monza arriva il primo punto di Liverani sulla panchina granata, il secondo conquistato dalla Salernitana nel 2024 dopo quello di Torino contro i granata di Juric. Liverani cambia sistema di gioco e si affida al 4-3-1-2: il centrocampo a tre assicura maggiore copertura alla difesa soprattutto per il lavoro prezioso svolto da Maggiore. Bene a centrocampo anche Basic che recupera molti palloni anche se cala nel finale perdendo lucidità nell'occasione in cui preferisce tirare da trenta metri invece di verticalizzare per un attaccante.

In avanti Weissman lotta e crea spazi e tocca a Tchaouna provare a pungere dalle parti di Okoye già dai primi minuti del match di Udine. Sono del francese le occasioni più pericolose della partita, il destro alto al 4', primo sussulto della gara, il sinistro all'incrocio dei pali del momentaneo vantaggio e poi il palo colpito nella ripresa e il colpo di testa deviato da un difensore bianconero che finisce di poco fuori.

Un episodio chiave al 19' della ripresa, l'espulsione di Ebosele per doppio giallo (il secondo per fallo su Basic), un attimo prima del cambio che era stato già deciso da Cioffi. La Salernitana ha così l'opportunità di giocare in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo ma non riesce ad approfittarne per portare a casa i tre punti. L'Udinese infatti resiste cercando di non abbassarsi troppo e ha anche una chance con Kamara, il migliore in campo per i bianconeri incontenibile sulla fascia e imprendibile per Zanoli.

Tante emozioni già racchiuse nel primo tempo, oltre ai gol messi a segno da Tchaouna e Kamara. I bianconeri dopo essere passati in svantaggio hanno reagito spinti dalle giocate offensive di grande qualità tecnica di Thauvin che ha disegnato un assist perfetto per Lovric non concretizzato nel migliore dei modi dal centrocampista dell'Udinese. Altra grande occasione per Lucca che ha trovato la respinta super con i piedi di Ochoa.

Nella ripresa più pericolosa la Salernitana che però non è riuscita a conquistare il primo successo del nuovo anno (sarebbe stato il terzo del campionato dopo quelli contro Lazio e Verona) e che adesso è a meno sei dalle terz'ultime Sassuolo e Verona, che saranno impegnate nel match di oggi all'ora di pranzo, e Cagliari che giocherà una sfida salvezza a Empoli. Un altro pomeriggio amaro per i granata di questa stagione tormentata.