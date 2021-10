Salernitana, ancora guai per Castori: si ferma anche Bonazzoli

La sfortuna non vuole abbandonare la Salernitana, dopo Ribéry si è fermato anche Federico Bonazzoli. Tutta colpa di un trauma contusivo alla gamba destra rimediato nell'allenamento di quest'oggi, un problema che verrà valutato dallo staff medico granata nelle prossime quarantotto ore. L'attaccante ex Samp resta, quindi, in forte dubbio per la trasferta di sabato di La Spezia, gara che certamente salterà Ribéry le cui condizioni però sembrano aver comunque tranquillizato non solo il diretto interessato ma anche mister Castori dopo lo spavento di ieri. Il francese infatti, che sui social ha scritto "più lo spavento che il male", ha subito solo un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Restano ancora indisponoibili i vari Bogdan, Ruggeri, Capezzi, Coulibaly L. e Gondo.