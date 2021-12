Salernitana, ancora un positivo nel gruppo squadra

Ancora un problema, ancora un positivo. Purtroppo. La situazione non fa altro che peggiorare non solo in tutta Italia ma anche in casa Salernitana, questo pomeriggio infatti il club granata ha annunciato una nuova positività all'interno del gruppo squadra. Il quinto, per la precisione. Segue la nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19". Intanto Stefano Colantuono ha dato appuntamento a tutti, se così si può dire, per mercoledì al Mary Rosy per la ripresa degli allenamenti, ma ovviamente il gruppo sarà decisamente privo di diversi calciatori causa positività e quarantene per i non vaccinati.