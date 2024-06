È trascorsa senza annunci la prima settimana da quando il pallone ha smesso di rotolare. Da sabato a sabato, sebbene di mezzo ci siano state le scuse ai tifosi per la retrocessione e il presidenziale «non si molla, ripartiamo dagli errori fatti per non ripeterli», Danilo Iervolino è ancora nel limbo. Presto potrebbe uscirne, almeno per quanto riguarda il diesse.

La corsa al Ds

Sensibili passi avanti si registrano per arrivare a Guido Angelozzi. La Salernitana sta facendo di tutto per strapparlo al Frosinone. I contatti si sono intensificati nel tentativo di inserirsi nel comprensibile scoramento dopo la retrocessione dei giallazzurri. Nonostante il triennale in Ciociaria, il dirigente sembrerebbe aver aperto nelle ultime ore al corteggiamento. La possibilità di un'avventura altrove, dove porterebbe i suoi più fidati collaboratori col segretario Doronzo in testa, si fa più viva.

Salerno lo alletta ma occhio alla concorrenza del Bari. Il direttore sportivo sarà scelto a prescindere dalle decisioni sulle quote societarie. I termini per la seconda delle due due diligence sono scaduti ieri. Brera Holdings e Laird Norton, i due soggetti interessati all'acquisizione della Salernitana, hanno ancora qualche giorno per formulare l'offerta d'acquisto vincolante. Il primo ha più fretta, il secondo può entrare inizialmente in affiancamento, magari non subito ma solo dopo aver toccato con mano ripianamento delle perdite e miglioramento del brand. L'imprenditore palmese mollerà solo dinanzi a una proposta congrua economicamente, garanzie di solvibilità e progettualità.

Altrimenti, avanti con lui. Certo, potesse sgravarsi di qualche peso vedi la cessione di Dia proseguirebbe più sollevato, in ogni caso con un programma già pronto per un ritorno in massima divisione in tre anni. La politica cambierà. La strategia della sostenibilità si sposa col volto di Angelozzi nel mirino: un top manager del suo calibro per la categoria, pur con un sacrificio economico per lui e il suo team, aiuterebbe ad ammortizzare le scorie della retrocessione e ad abbassare sensibilmente il monte ingaggi, scegliendo i giovani giusti, i canali più adatti, le valorizzazioni necessarie e naturalmente le cessioni al miglior prezzo.

C'è da mettere a posto il bilancio col mercato, una pianificazione del marketing e merchandising ma anche della campagna abbonamenti (pronta la bozza, a metà giugno il lancio) in grado di sopperire al calo di introiti dai diritti v. Si passerà dai circa 30 milioni di quest'anno ai 6/6,5 del prossimo (compresi tutti i contributi di Lega). Quale emittente trasmetterà la B? Al momento nessuna. Bando pubblicato e prorogato ma diritti non ancora assegnati. Balata e il consiglio sono in trattativa privata con Sky e Dazn che potrebbero prendere la co-esclusiva come nel torneo che sta per terminare (domani finale playoff di ritorno). Ieri i club cadetti in assemblea hanno respinto la proposta di realizzazione di un canale di Lega.

L'assemblea di Lega

La Salernitana non partecipa ancora alle riunioni della B. Venerdì prossimo pro forma, senza diritto di voto sarà al passo d'addio in assemblea di Lega Serie A, rappresentata dal segretario Dibrogni (Milan e Petrucci in forse) nell'inedita cornice della biblioteca monastica dei Padri Benedettini di San Giovanni Evangelista a Parma. Un happening, più che altro, legato al Festival della Serie A che si tiene nella "neopromossa" città ducale.

Il ritiro

Intanto, con l'organizzazione del ritiro precampionato di Rivisondoli ben avviata (martedì c'è stato l'ultimo sopralluogo, gli addetti del club vi torneranno a breve per i dettagli organizzativi), la società si muove anche sul settore giovanile. Per ora, il riferimento resta, che tuttavia dovrebbe ricoprire un più ampio ruolo allargato anche alla prima squadra. Tra gli allenatori baby non ci saràartefice della salvezza della, che si è congedato sui social dicendo «grazie a tutto il mondo Salernitana per avermi fatto sentire a casa fin dai primi giorni e per avermi fatto capire cosa significa appartenenza ad una città e ad una maglia». Il suo posto sarà preso probabilmente da Luca Fusco, che dovrebbe proseguire il percorso assieme agliche saliranno di categoria. Lascerà l'U15