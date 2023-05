«Devo giocare altre quattro partite prima della trasferta di Salerno e sono già diffidato. Adesso come faccio?». Dopo Fiorentina-Atalanta del 17 aprile, terminata con il quarto cartellino giallo del campionato, la saudade della salvezza 7% conquistata in granata e la voglia di ritornare all'Arechi sabato da avversario avevano assalito Ederson José dos Santos Lourenço da Silva.



«Salernitana-Atalanta non l'avrebbe voluta saltare per nessuna ragione al mondo e gli è riuscito l'ultimo dribbling: si è preso il rischio, è stato attento a non finire sul taccuino dell'arbitro per non incappare nella squalifica». La voce narrante è del salernitano Sergio Standoli, amico, traduttore e segretario di famiglia. Il legame forte con Ederson, che adesso segue come un'ombra anche a Bergamo, «è nato spiega quando l'ex diesse della Salernitana, Walter Sabatini, mi chiese di chiudere il libro di italiano e casa a San Paolo per diventare a Salerno l'interprete dei brasiliani. Poi abbiamo pianto insieme, di gioia».

APPROFONDIMENTI Salernitana, Fimmanò va in tv con la parrucca azzurra per festeggiare lo scudetto del Napoli Salernitana in ritiro a Rivisondoli dal 10 luglio al 5 agosto Salernitana-Atalanta, Sousa punta sul rientro di Gyomber e Candreva

Il 22 maggio, nella notte orribile divenuta all'improvviso favolosa grazie alle barricate del Venezia contro il Cagliari, Ederson non era in campo a causa della squalifica (diffidato, fu ammonito ad Empoli) e non poté aiutare i compagni. Si portò dentro questo rimorso fino al fischio di chiusura e all'esplosione di gioia dello stadio Arechi che pareva imprigionato in un sortilegio. «I tifosi sapevano dove abitava e lo scortarono fino a piazza Portanova. Salerno gli è rimasta nel cuore dice Standoli e gli amici Giovanni Avallone, Francesco Trotta e Danilo Donnabella lo accoglieranno come facevano di solito: sventoleranno una piccola bandiera brasiliana. Gli regalarono anche un piccolo corno rosso che Ederson non ha mai lasciato. "Ederson, qui si fa così". Pure lui mi ha fatto un regalo: la maglia dell'Atalanta indossata contro il Sassuolo nel giorno del mio compleanno, lo scorso ottobre. Conservo il regalo ma io vesto solo granata e sarò inevitabilmente schierato: forza Salernitana, facciamo i punti che mancano per la salvezza. Poi con Ederson torneremo a vedere le partite insieme, anche quelle del cavalluccio marino come facciamo talvolta attraverso il tablet. All'andata segnò e poi andò a trovare i vecchi compagni nello spogliatoio. Non comprendeva le ragioni del corto circuito della Salernitana».



Al suo ingresso in campo, fin dal riscaldamento pre gara, non mancheranno gli applausi: mezzala di qualità e rendimento, ha fatto anche le fortune del patron Iervolino. «Arriva lui, bello bello». Così la Salernitana infiammò i social dopo una scintillante prestazione di Ederson a Genova contro la Sampdoria. Pepita e plusvalenza, è stato il valore aggiunto in campo, l'anno scorso, e il tesoretto della Salernitana nella sessione estiva del calciomercato. Ci sono voluti 25 milioni di euro 14 cash e 11 compensati con il cartellino di Lovato come contropartita tecnica - per pareggiare il valore di mercato di Ederson. Poi la Dea è diventata a propria volta bottega cara: ha fatto scivolare sabbia nella clessidra per Okoli (la Salernitana in estate ci riproverà) e nella sessione invernale per Zortea, proponendo la cessione a titolo definitivo anziché il prestito.



A proposito di cursori di fascia, a maggio la prospettiva si è ribaltata: l'ippocampo ha discreta abbondanza Mazzocchi a destra, Bradaric ritorna dalla squalifica e la Dea è in totale emergenza. Gasperini, infatti, ha perso anche Maehle per squalifica, Hateboer ha finito la stagione, Ruggeri non ha ancora ripreso. La soluzione più probabile è lo spostamento di Zappacosta a sinistra e l'inserimento di Soppy a destra. Stagione finita (guaio muscolare) anche per Palomino. Privo di Boga per distorsione alla caviglia, l'allenatore orobico dovrà rinunciare con tutta probabilità anche a Hojlund e Lookman, l'attaccante che esulta mimando il cannocchiale. Lo fa anche Boulaye Dia, che sabato riavrà Piatek come partner in prima linea. Ci sono buone notizie anche su Candreva: il numero 87 dei granata ieri si è allenato con i compagni e Sousa dovrebbe schierarlo da sottopunta oppure fargli fare staffetta con Kastanos. Mazzocchi presidierà la fascia destra e Bradaric giocherà a sinistra. Nel modulo 3-4-2-1, in mediana potrebbe esserci spazio anche per uno tra Nicolussi Caviglia o Bohinen al posto di Vilhena. Ieri Pirola si è regolarmente allenato con i compagni. Lo ha fatto anche Gyomber ma è stato precauzionalmente dispensato dalle esercitazioni finali. Oggi, però, lo slovacco dovrebbe partecipare alle prove generali e lanciare definitivamente la propria candidatura per un ritorno tra i titolari, nel terzetto di difensori insieme a Pirola e Lovato o Daniliuc.