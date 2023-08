Salernitana, arriva Martegani, Sepe si accasa alla Lazio

Continua a muoversi il mercato in uscita della Salernitana che in giornata ha ufficializzato altre due cessioni. Luigi Sepe, portiere, è stato ceduto in prestito alla Lazio. Trasferimento a titolo temporaneo anche per Antonio Pio Iervolino, centrocampista classe 2003 che si è accasato alla Vis Pesaro.

La Salernitana ufficializza l'ingaggio di Augustin Martegani. La società granata ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con il Club Atlético San Lorenzo de Almagro per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista nato nel 2000.

Il calciatore, che indosserà la maglia numero 7, si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali social del club. «Voglio ringraziare la società per la fiducia, sono molto felice di essere qui e d'indossare una maglia così bella.

«Sono molto felice di questa opportunità, importante per la mia carriera di giocare in un campionato importante e in club come la Salernitana. Ho già visto una partita ufficiale, con una curva bellissima come quella del San Lorenzo e ne sono rimasto colpito. Sono un centrocampista offensivo, mi piace segnare e fare assist per i miei compagni ma soprattutto avere il controllo della palla. Il nostro obiettivo è disputare un buon campionato e credo che la Salernitana farà di tutto per riuscirci. Spero di ambientarmi in più in fretta possibile in questo campionato e in questa squadra. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio».