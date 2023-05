Salernitana-Atalanta, P. Sousa: «Alla squadra chiedo di essere ambiziosa»

Rialzarsi, subito. Dopo aver riassaporato l’amaro gusto della sconfitta, la Salernitana sarà chiamata domani pomeriggio allo stadio Arechi contro l’Atalanta a dare un segnale importante dopo il primo ko della gestione Paulo Sousa: “Dobbiamo affrontare la partita di domani come ogni gara, non dobbiamo crescere solo a livello di gioco, con le proposte su cui stiamo lavorando, ma anche dal punto di vista mentale. Dico ai ragazzi che devono essere ambiziosi e devono avere la voglia di voler essere protagonisti – le parole alla vigilia del tecnico portoghese -. Oggi sappiamo sempre di più chi siamo, conosciamo le nostre debolezze ma soprattutto i nostri aspetti positivi. Crederci però non è abbastanza, dobbiamo sempre raggiungere massimi livelli di attenzione e di intensità per essere orgogliosi del nostro lavoro. Anche i momenti di difficoltà ci aiutano a riflettere per migliorarci”.

Per la sfida contro i nerazzurri, al di là di Bradaric di rientro dal turno di squalifica, dovrebbero tornare a disposizione Gyomber, Candreva e Cernigoj (out Bronn fermato dal giudice sportivo): “I primi due hanno fatto tutta la settimana” – ha ammesso Paulo Sousa nel corso della conferenza stampa -. “Gyomber sta convivendo con un po’ di fastidi ma non ha mai avuto lesioni, stiamo lavorando con lo staff medico per potergli dare la massima fiducia. Il mio futuro? Sono concentrato sul presente. A Salerno mi trovo benissimo, la connessione che abbiamo creato in società soprattutto con il direttore e con i ragazzi, oltre che con la città, è molto bello.

C’è passione e chiunque ami il calcio vede tutti ingredienti bellissimi”.