Salernitana-Atalanta, probabili formazioni: Colantuono spera di recuperare Kastanos

Un problema praticamente costante, dall'inizio della stagione a oggi. Anche in questi giorni, infatti, l'infermeria della Salernitana è affollata, ma Stefano Colantuono spera di recuperare qualche pedina in vista della gara di lunedì pomeriggio in programma allo stadio Arechi contro l'Atalanta.

Per la sfida contro i bergamaschi degli ex Ederson e Ruggeri potrebbe finalmente rientrare nella lista dei convocati Grigoris Kastanos pronto ormai a tornare a disposizione dopo un lungo periodo di inattività.

Provano a mettersi alle spalle i rispettivi acciacchi fisici anche Boateng e Maggiore, il tedesco e il centrocampista verranno valutati nel corso della settimana così come Candreva, Gyomber e Ochoa. Già certo di alzare bandiera bianca, ma per squalifica, Pierozzi.