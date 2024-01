Salernitana, l'attacco è un problema: granata ultimi per tiri e penultimi per gol

Dia è ancora infortunato, Simy e gli altri non segnano, dal mercato invece non arrivano ancora buone nuove: lo scenario continua (purtroppo) a non cambiare in casa Salernitana. Dopo ventuno giornate i numeri offensivi dei granata continuano quindi a essere davvero impietosi. Preoccupanti.

Con 18 gol realizzati gli uomini di Inzaghi sono la seconda squadra di tutta la Serie A con il peggior attacco, mentre con appena 304 tiri effettuati fino a oggi sono la squadra meno pericolosa del campionato. Intanto il tempo passa, l'ultimo posto in classifica non viene abbandonato e la zona salvezza resta ancora distante.