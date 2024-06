Diciotto gol in sette. È quello che (molto teoricamente) ha in mano la Salernitana analizzando gli attaccanti attualmente di proprietà, tra chi rimarrebbe e i rientranti dai prestiti, per un costo lordo in Serie B di 9,5 milioni.

Praticamente, 527mila euro a gol. Ovviamente non sta scritto da nessuna parte che i numeri debbano ripetersi e soprattutto che chi oggi ha un contratto debba rispettarlo l'anno prossimo. Anzi, proprio alla luce di questi dati decisamente sbilanciati verso l'insostenibilità, il reparto offensivo è quello che potrebbe subire i maggiori cambiamenti. C'è poco da fare, in tutti i campionati servono i gol delle punte per poter ambire ad obiettivi di medio-alta classifica. Al pre-raduno manca esattamente un mese, visto che il 3 luglio dovrebbero cominciare le canoniche visite mediche assieme ai test atletici di rito prima dell'inizio del ritiro precampionato (7 luglio). Il tempo per intervenire c'è ma non in modo così massiccio, peraltro considerando che non sono stati ancora scelti direttore sportivo e allenatore.

Se a Rivisondoli i granata dovrebbero presentarsi domani, lo farebbero con un attacco composto da Dia, Ikwuemesi, Simy, Bonazzoli, Valencia, Stewart e Mikael, magari con i baby Gerardo Fusco e Luca Boncori da aggregare. Del senegalese si sa tutto, dai soli 4 gol messi a segno allo stipendio che in cadetteria sarebbe di 2 milioni lordi, fino ai capricci degli ultimi tre mesi esatti (per non dire nove), visto che proprio il 3 marzo si consumò lo strappo definitivo con il rifiuto di entrare in campo a Udine; entro il 24 giugno il Collegio Arbitrale emetterà il lodo. Ikwuemesi è colui che guadagna meno: in B il suo compenso si abbasserebbe a 350mila euro lordi e potrebbe anche restare in granata come punta di scorta. Ma il suo piede va affinato, il suo senso tattico allenato. I tre gol, di cui due in Coppa Italia, non sono certo bastati a convincere la società della bontà definitiva dell'investimento fatto (1,8 milioni agli sloveni del Celje lo scorso anno, contratto fino al 2027).

Simy si guarda intorno, si è ridestato nel finale di stagione con la doppietta a San Siro. In tutto i suoi gol sono 3 e c'è da dire che non partiva da una posizione privilegiata, poiché solo da novembre ha iniziato ad annusare nuovamente aria di gruppo e di agonismo, dopo essere stato a lungo un pacco postale da smistare a indirizzi sconosciuti. Deve dire grazie a Pippo Inzaghi, che ha insistito per il suo reintegro e ha fatto il tifo per Giovanni Stroppa, andando a dargli manforte da spettatore nella doppia finale playoff di B. Col trainer della Cremonese quando sedeva sulla panchina del Crotone il nigeriano ha ottenuto il maggior numero di gol e presenze da professionista della sua carriera (41 in 91 gare); ha un contratto ancora di un anno con la Salernitana che pesa per 1,7 milioni lordi sulle casse sociali del club.

I rientri dai prestiti

Bonazzoli è l'insostenibile per eccellenza in termini di costi, 2,9 milioni lordi a stagione e transiterà per la Bersagliera prima di accasarsi altrove. I 3 centri di Verona non hanno convinto l'Hellas a riscattarlo ed ora il suo agente, Tullio Tinti, prova a piazzarlo altrove sempre in massima serie: c'è il Como del suo vecchio amico e compagno, Simone Verdi. Rientra pure Diego Valencia dopo il prestito all'Atromitos, in Grecia (2 gol). Il Cile lo ha inserito nei ben 55 preconvocati dellama non lo ha invitato ai raduni delle amichevoli preparatorie; difficilmente riabbraccerà la Roja. Il suo stipendio (un milione lordo, vincolo fino al 2026 col club granata) non è basso per la B e i ragionamenti sul suo futuro sono in corso., club che lo aveva ceduto alla Salernitana nel 2022, ha cercato un riavvicinamento ma Valencia preferirebbe proseguire in Europa. C'è poi Trivante Stewart, la scommessa figlia dell'algoritmo persa da De Sanctis ma comunque senza incidere sul bilancio: guadagna 180mila euro lordi, il cartellino è costato 100mila e c'è clausola di rescissione unilaterale in favore della società che probabilmente sarà esercitata. Stasera si giocherà la permanenza nella massima serie serba con lo(3 centri da gennaio) nello spareggio di ritorno. Infine, Mikael. Non gioca da un anno, è legato ai granata ancora per due anni e percepisce 1,4 milioni lordi; dal 2022 è sceso in campo per la miseria di 642' diluiti in 21 presenze, poco più di mezzora a partita, segnando appena 6 gol (di cui 5 prima dell'approdo in Italia). Insistere o desistere?