Salernitana, in attesa del bomber ufficializzati Fazio ed Éderson

Ancora poche ore per portare a termine una vera e propria rivoluzione. Aspettando il tanto atteso bomber, con lui molto probabilmente anche un difensore, un centrocampista e un esterno mancino, il ds Sabatini ha perfezionato in questo week-end gli ingaggi del difensore Federico Fazio e del centrocampista Éderson José dos Santos Lourenço da Silva.

Quest'ultimo, classe ‘99, ha firmato un contratto con i granata fino al 2026, l'argentino invece dopo la rescissione con la Roma si è legato alla Salernitana fino al 2024: "Sono molto contento di arrivare in questo club e felice di conoscere i nuovi compagni. Non vedo l’ora di cominciare, vengo per aiutare i ragazzi a raggiungere l’obiettivo principale. Vengo per lottare, ho visto tante partite della Salernitana quest’anno e conosco bene dei giocatori, sono forti, hanno qualità e devono ritrovare fiducia, so che sarà molto importante ritrovare la convinzione per ritrovare l’obiettivo" - le prime parole di Fazio da calciatore granata.