Salernitana, Belec ceduto all'Apoel: «Fiero di far parte della storia granata»

Dopo l'addio di Djuric, oggi è la volta di Vid Belec. L'ormai ex portiere della Salernitana è stato infatti ceduto in queste ore all'Apoel Nicosia, l'ufficialicità è arrivata attraverso una nota emessa dal club granata: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Apoel F.C. per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’90 Vid Belec. La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso, per il contributo decisivo nel raggiungere il traguardo storico della promozione in Serie A e l’obiettivo salvezza e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».

Dopo l'ufficialità dell'addio, Belec ha voluto salutare Salerno e la Salernitana con un post sui propri profili social: «Abbiamo vissuto due anni insieme, faticando, soffrendo e alla fine gioendo nel raggiungere due obiettivi incredibili! Chi mi ha conosciuto sa quanto significhi per me questa città e i suoi tifosi. Sono fiero di far parte della storia di questa maglia. Grazie di tutto e buona fortuna per i prossimi campionati!». Nelle prossime ore potrebbe salutare anche Di Tacchio sempre più vicino alla Ternana.