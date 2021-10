Salernitana, Belec l'unico granata sempre presente in campionato

Si scrive Vid Belec, si legge titolare inamovibile. Dopo qualche anno il numero uno granata non solo ha ritrovato la Serie A, ma soprattutto ha trovato una maglia da titolare in Serie A. Fissa, costante. Lo sloveno, infatti, è un punto fermo della Salernitana di Fabrizio Castori, talmente tanto che ad oggi dopo le prime sette giornate di campionato è l'unico dell'organico ad aver giocato tutti i 630' minuti (dietro di lui Gyömbér con 600'). Un ruolino di marcia che in pochi, pochissimi, possono dire di aver tenuto fino a questo momento, in compagnia di Belec ci sono solamente altri diciannove calciatori del campionato di A (undici di movimento e otto portieri).