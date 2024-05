Salernitana, Boateng addio sui social: «Dispiace non essere stato d'aiuto»

Un altro addio, un altro messaggio social per salutare Salerno e la Salernitana.

Questa volta è toccato al tedesco Jerome Boateng, arrivato come il grande colpo della sessione invernale del calciomercato ma costretto poi a giocare appena sette partite (o per meglio dire, spezzoni).

«Caro salernitano. Purtroppo la stagione appena terminata non è andata come tutti volevamo. Dispiace non essere riuscito ad aiutare come speravo - ha scritto l'ormai ex granata sui propri social -. Quando sono arrivato sono stato accolto a braccia aperte e sono molto grato del supporto della dirigenza, dei tifosi e di tutta la città. Vorrei ringraziare ognugno di voi per il costante sostegno. Sia nei momenti belli che in quelli difficili si potrebbe dire quanto cuore e anima ci mettiate nel sostenere questo club. È stato un onore per me indossare la maglia granata.

Auguro a voi tifosi e al club il meglio per il futuro!».