La Salernitana ultima ha cambiato volto, allenatore e marcia. Ed ora ha bisogno di punti pesanti per sperare in una salvezza miracolosa. Finora il gioco c'è, ora l'occasione contro un Bologna forte ma che non ha le motivazioni a mille. Per i granata è un vero e proprio esame.

Fischio d'inizio posticipato di 5 minuti come deciso dalla Figc in forma di solidarietà per la guerra in Ucraina.