Salernitana-Bologna, Nicola: «Gioco aggressivo e voglia di fare la gara“

Ora o mai più, perché ora non possono più bastare i pareggi. Lo sa bene la Salernitana che domani pomeriggio dovrà necessariamente battere il Bologna allo stadio Arechi per continuare a credere nella salvezza: “C’è voglia di proporre un gioco aggressivo che tenga conto di una proposizione costante, di fare la partite, di creare geometrie di gioco per far esprimere al meglio giocatori che abbiamo in organico. Da un punto di vista chimico mi piacciono i ragazzi, la loro dedizione, la voglia di affrontare e lo spirito nel voler fare qualcosa di straordinario – ha detto alla vigilia nel corso della conferenza stampa streaming Davide Nicola -. Il Bologna è una squadra assolutamente competitiva, ha una rosa qualitativa che produce calcio offensivo con giocatori abituati a calcare palcoscenici importanti. Ai ragazzi dico che è giusto conoscere gli altri ma non troppo, non siamo nella condizione di doverci preoccupare degli altri ma di dover provare a esprimere sempre di più noi stessi”.

Per la sfida contro il Bologna il tecnico dei granata recupera Verdi, Perotti e Ribéry ma è costretto a lasciare a casa Radovanovic, mentre su Bonazzoli: “Faremo le ultime valutazioni cliniche e poi vedremo domani. Vorrei sgombrare il campo da ogni singolo dubbio, per noi tutte le partite da qui alla fine saranno maledettamente difficili, per questo abbiamo bisogno di credere ciecamente in quello che facciamo. Anche se questo può portarci a commettere errori – ha detto Nicola -. Credo che i tifosi abbiano ampiamente dimostrato la voglia che hanno di accompagnarci in questa impresa. Salerno è una città straordinaria non solo per il piacere di abitarci, anche se l’ho girata pochissimo e non voglio farlo troppo per non togliere spazio a quello che devo fare: voglio vivere di pane, acqua e Salernitana. Il gusto dell’esordio all’Arechi è stato stupendo, ecco perché mi viene ancora di più il senso del dovere e la voglia di voler progredire”.