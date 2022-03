Salernitana, Bonazzoli in dubbio anche per l'Inter

Per il momento è costretto ancora a fare fisioterapia, ma Federico Bonazzoli le ste provando tutte per recuperare per l'anticipo di campionato della 28° giornata in programma venerdì sera a San Siro. Contro l'Inter, infatti, l'attaccante della Salernitana non vuole mancare, anzi non vorrebbe mancare, perché nonostante la sua voglia e il suo grande impegno l'ultima parola spetterà inevitabilmente allo staff medico granata. Ma intanto Nicola può già fare affidamento su qualche buona notizia in vista del prossimo impegno di campionato, sono infatti rientrati in gruppo Djuric (assente lunedì), Radovanovic (smaltito il problema alla caviglia sinistra che l'ha costretto a saltare il Bologna) e anche gli ormai ex lungodegenti Coulibaly M. e Ruggeri che intravedono finalmente la convocazione.