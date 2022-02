Salernitana, Bonazzoli eguaglia il record personale di gol in A

Impossibile dimenticarla, per importanza e per bellezza. La rovesciata contro il Milan resterà per sempre nel libro dei ricordi della Salernitana, ma anche in quello di Federico Bonazzoli che con il gol segnato nell’ultima giornata di campionato ha eguagliato il record personale di reti messe a segno in Serie A nel corso di un campionato. Con i 6 centri totalizzati fino ad oggi in maglia granata l’attaccante scuola Inter ha pareggiato il rendimento della stagione 2019-20 quando chiuse il campionato vissuto con la Sampdoria proprio con 6 gol. Ma con un girone di ritorno a disposizione ora Bonazzoli ha l’opportunità di poter arrivare per la prima volta anche in doppia cifra, che vorrebbe dire inoltre superare il record attuale di marcature in una stagione che è legato al 2018-19 quando segnò complessivamente 8 reti in Serie B con il Padova.