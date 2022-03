Salernitana, Nicola pronto a riavere Bonazzoli e Ribéry per il Sassuolo

Un rientro dipenderà solo e soltanto dalle risposte fisiche, un altro esclusivamente dalle scelte tecniche. Ma ad oggi filtra ottimismo in casa Salernitana e quindi Davide Nicola dovrebbe riavere a disposizione sia Federico Bonazzoli che Franck Ribéry: il primo è stato già convocato per la gara con l'Inter di venerdì scorso ma il fastidio alla coscia sinistra non gli ha permesso di essere concretamente arruolabile, il secondo invece è rimasto a causa sia per colpa del trauma cranico ma anche e soprattutto per la punizione inflitta dalla società e dall'allenatore dopo l'incidente dei giorni scorsi.

Ma per entrambi il peggio sembra essere alle spalle e quindi entrambi dovrebbero ritornare completamente a disposizione, con tanto di maglia da titolare specie per Bonazzoli, per il delicato match di sabato pomeriggio contro il Sassuolo in programma allo stadio Arechi.