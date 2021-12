Salernitana, Bonazzoli torna in gruppo e si candida per Udine

Una piccola buona notizia per Colantuono e la Salernitana a poche ore dall'ultima gara dell'anno, quest'oggi infatti Federico Bonazzoli è tornato finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo.

Dopo aver saltato le gare con il Genoa in Coppa Italia e con l'Inter in campionato, l'attaccante granata potrebbe quindi essere pronto a riprendersi la maglia da titolare in vista della trasferta di Udinese in programma martedì pomeriggio.

I dubbi verranno sciolti soltanto domani quando prima della partenza alla volta del Friuli la Salernitana sarà impegnata nella rifinitura in città. Come sempre restano in infermeria i vari Strandberg, Veseli, Capezzi, Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Vergani.