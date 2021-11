Mini abbonamenti Salernitana, è boom: superata quota 5mila

A prescindere dai risultati (che arrivano a stento), a prescindere dalla classifica (che preoccupa). Ancora una volta la tifoseria della Salernitana risponde presente, perché ormai non è più una sorpresa l'amore verso il colore granata. Quest'oggi, infatti, c'è stato un vero e proprio boom di vendite dei mini-abbonamenti attuati dal club salernitano in vista delle gare casalinghe contro Sampdoria, Juventus e Inter che chiuderanno di fatto il 2021. Complice la vendita libera, è stata toccata quota 5285 carnet acquistati dal popolo granata che dunque si prepara ad invadere lo stadio Arechi in vista dello scontro diretto di domenica prossima contro i blucerchiati e delle attesissime sfide contro bianconeri e nerazzurri.