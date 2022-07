Salernitana, è fatta per Bradaric: contratto fino al 2026

La campagna acquisti della Salernitana prosegue a passo spedito. Davvero spedito. Quest'oggi, infatti, il direttore sportivo De Sanctis ha definito una nuova operazione in entrata mettendo a disposizione di mister Nicola l'interessante esterno classe 1999 Domagoj Bradaric. L'ex Lille, arrivato per una cifra attorno ai 4,5 milioni di euro, ha firmato con i granata un contratto fino al 2026. Dopo aver sostenuto le visite mediche questa mattina a Roma, in serata il croato ha raggiunto la squadra nel ritiro in Austria.