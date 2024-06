Tutti congelati, anche con i primi caldi. Danilo Iervolino non scioglierà prima di domani le riserve sulla scelta del nuovo direttore sportivo perché proprio con l'inizio della nuova settimana attende l'eventuale offerta vincolante d'acquisto del club.

La corsa al Ds

L'appendice dei casting per una poltrona da direttore sportivo può però portare ancora la Salernitana in Ciro. Polito, nello specifico, che sembra restare all'elenco dei papabili che conta già Maiorino, Valentini, Rinaudo e certamente qualche outsider. Gianluca Petrachi, come detto, si è allontanato e il riavvicinamento non sembra nell'aria. Tra domani e dopodomani il presidente Iervolino farà firmare il contratto al nuovo diesse. Riflessioni e valutazioni in corso. I candidati ancora in pista, con Polito che ha scalato posizioni, non pongono condizioni ostative rispetto al dubbio su chi sarà formalmente il loro prossimo datore di lavoro. Incertezza che invece ha indispettito l'ex torinista. Il patron attende l'offerta giusta per passare di mano, altrimenti andrà avanti.

Situazione societaria

Maurizio Milan è il link con i professionisti a cui Brera Holdings si è affidata per studiare il caso Salernitana. Dialoghi, continue call con gli Stati Uniti, anche notturne, meeting per limare il tutto fin a ieri, tanto che il dirigente di fiducia di Iervolino ha disertato il raduno di Operazione Nostalgia, al quale era stato invitato, per impegni legati alle trattative di cessione della Salernitana.

Oggi può essere una giornata importante per l'eventuale proposta. Si aspetta solo quella per condividere, nel caso, la scelta del management. In realtà, lo stesso amministratore delegato aveva fatto capire che la designazione del direttore sarebbe stata fatta a prescindere dal passaggio di mano. Al momento è così per metà. In lizza, come detto, c'è pure Polito. È reduce dalla salvezza ai playout col Bari in un'annata difficile e in una piazza altrettanto complicata, però l'anno prima era arrivato a tanto così dalla Serie A, peraltro senza attingere a piene mani da “papà Napoli”. Anzi, i galletti presero in prestito dai partenopei il solo Folorunsho e allestirono una rosa capace di giocarsi la promozione con criterio e la parolina magica della sostenibilità. A Polito non manca l'esperienza di campo (ha fatto la B da diesse anche a Castellammare nel 2019/20, retrocedendo). L'antagonista è Rocco Maiorino, formazione universitaria importante e poi tanto Milan. Guarda caso, proprio nel periodo in cui Berlusconi decise di vendere ai cinesi: anche il dirigente classe 1982 sembrerebbe non aver messo condizioni legate al passaggio di quote, che all'epoca visse dall'interno. Era l'estate del 2016 quando la cessione del Milan sembrava dovesse andare in porto ed invece il tempo passò fino a far registrare il closing ad aprile 2017.

Insomma, non sono cose che si fanno con la bacchetta magica. I tifosi attendono, sperano, si preoccupano. Esattamente un anno fa la Salernitana esercitava l'opzione unilaterale di rinnovo del contratto di Sousa e si apriva la famosa «finestra di dieci giorni in cui il mister si prenderà legittimamente il diritto di decidere se continuare con noi. Non strozziamo le ambizioni di chi lavora qui, è una filosofia di libertà ma anche di rispetto dei contratti e responsabilità verso i tifosi. Questo ristretto periodo passerà in maniera assolutamente serena. Non la viviamo con ansia, siamo certi che il progetto continuerà con Paulo». Parole di De Sanctis, trecentosessantacinque giorni fa. Seguirono il flirt con DeLa, la conferma del portoghese, le bordate in ritiro e la caduta inarrestabile. E dire che l'ex diesse assicurava, nel corso della conferenza allora sì di fine stagione, «allineamento e condivisione totale di programmi ed obiettivi».

Giugno caldo

Non c'è una prima decade di giugno che lasci tranquilli i sostenitori del cavalluccio. Nelci fu il fulmine a ciel sereno col divorzio dadopo il miracolo, l'anno prima il tira e molla sull'iscrizione e la frettolosa preparazione della scappatoia. Da “trust o non trust” a “vendo o non vendo”. In attesa di novità, questo mese lapotrebbe essere invitata da uditrice alla prossima assemblea di, ancora non convocata. Il presidente di lega, Balata, lunedì inizierà una cinque giorni di colloqui con i broadcaster interessati ai diritti tv per il triennio 2024/27. Richiesta base di 40 milioni a stagione per l'esclusiva e 16 per la co-esclusiva. Sky esi attivano.