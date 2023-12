Salernitana, brutte notizie dall'infermeria: Dia out almeno un mese

Brutte notizie sotto tutti i punti di vista, non solo tecnici ma anche economici.

Perchè se da una parte i problemi riguardano Pippo Inzaghi che sabato a Verona l'avrebbe certamente fatto giocare titolare, dall'altra riguardano Walter Sabatini che a gennaio avrebbe invece provato certamente a riempire le casse della Salernitana.

Ma tant'è, non resta quindi che fare i conti con l'infortunio di Boulaye Dia che sarà costretto a stare fermo, come riportato dal club granata con una nota stampa, per le prossime quattro/cinque settimane a causa di una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro rimediata nel corso della sfida contro il Milan.

Tradotto vuol dire che il numero dieci non solo dovrà saltare la trasferta di Verona del prossimo weekend, ma anche la Coppa d'Africa in programma a gennaio.