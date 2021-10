Salernitana, buone notizie per Gyömbér: nessuna lesione

Il primo allenamento di Stefano Colantuono alla guida della Salernitana è cominciata con una buona notizia, gli esami strumentali effettuati in queste ultime ore da Norbert Gyömbér hanno infatti escluso lesioni muscolari alla gamba. Per il difensore granata solamente un affaticamento che potrebbe permettergli anche di recuperare per la gara con l'Empoli di sabato prossimo, ma soltanto giorno per giorno verrà valutata la posizione dell'ex Perugia. Stesso iter anche per Federico Bonazzoli che quest'oggi ha ancora lavorato a parte, ma intanto la novità è che ha ripreso a correre, mentre Ribéry è tornato a lavorare con il resto della squadra dopo il problema alla caviglia accusato la settimana scorsa che aveva inizialmente spaventato tutti.