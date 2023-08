Salernitana, buone notizie per Sousa: Mazzocchi e Maggiore in campo

Per fortuna arrivano buone notizie per Paulo Sousa, le notizie che si augurava di ricevere dopo la paura dei giorni scorsi: Pasquale Mazzocchi e Giulio Maggiore sono sempre più vicini al rientro in gruppo. Quest'oggi, nel ritiro di Fiuggi, i due granata si sono prima allenati in palestra e poi sono usciti all'esterno allenandosi all'interno del rettangolo verde.

L'ex Venezia ha svolto un lavoro dedicato semplicemente alla corsa insieme al preparatore atlletico Sala, il mediano invece ha lavorato con l'altro preparatore Tozzi anche sui cambi di direzione e con i conetti per comprendere la risposta dei muscoli dopo il leggero affaticamento accusato nel corso dell'amichevole contro il Frosinone. Chi continua a lavorare solo in palestra è il portiere Fiorillo, mentre Dia alterna una parte in gruppo con una parte di lavoro personalizzato.