Salernitana, a caccia di conferme: 22 vittorie negli ultimi 33 derby in casa

Il più importante, ovviamente, è sempre il prossimo. Ma in attesa di capire cosa accadrà domenica sera al triplice fischio finale, la Salernitana si tiene stretto il suo quasi perfetto ruolino di marcia legato ai derby casalinghi. Negli anni duemila i granata hanno vinto la bellezza di 22 delle 33 sfide giocate allo stadio Arechi, e pensare che tutto è cominciato invece proprio con una sconfitta: 26 marzo del 2000 e la Salernitana viene infatti battuta a sorpresa 1-3 dal Savoia davanti ai propri tifosi.

Da quel momento in poi soltanto in altre tre circostanze l’epilogo finale è stato lo stesso (1-4 con il Sorrento nel 2010-11, 0-1 e 0-2 con il Benevento nel 2018-19 e 2019-20), in sette circostanze invece il derby versione Arechi è finito con il segno X. Tra questi c’è anche lo 0-0 del 2003-04 contro il Napoli, che nei gli altri due precedenti ha invece dovuto sventolare bandiera bianca (3-1 nel 2001-02 e 2-0 nel 2002-03).