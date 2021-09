Salernitana, a caccia di svincolati: tentazioni Ribery e Wilshere

Il calciomercato è ormai andato in archivio ma nonostante questo si continua a parlare di trattative in casa Salernitana, tutta colpa di due operazioni non portate a termine durante la sessione estiva (centrocampista e attaccante). Ma dopo le delusioni dei giorni scorsi, ora il club granata sogna in grande. Nelle ultime ore, infatti, il ds Fabiani ha intavolato a sorpresa una trattativa con Frank Ribery (corteggiato anche dal Verona), come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, ed ha ricevuto una proposta da parte dell'entourage di Jack Wilshere. Due operazioni per nulla semplici ma che, nonostante i problemi fisici del primo e il mancato salto di qualità del secondo dopo l'esperienza con l'Arsenal e la Nazionale inglese, potrebbero comunque alzare il tasso qualitativo dell'organico di Fabrizio Castori. Il primo si è svincolato dalla Fiorentina dopo due stagioni, il secondo invece ha fatto lo stesso con il Bournemouth club di Championship (la Serie B italiana).