Salernitana, a caccia del record di risultati positivi in serie A

I quattro risultati utili consecutivi conquistati dalla Salernitana in questo avvio di stagione hanno un valore molto importante. Ovviamente l'aspetto che pesa di più sono i 6 punti in classifica che vogliono dire non solo +4 sulla zona retrocessione ma anche un primo segnale interessante dato a tutte le dirette concorrenti per la salvezza, a questo però si aggiunge anche la rincorsa al record di risultati utili consecutivi in Serie A.

A oggi resta in vetta il trend della stagione 1998-99 quando la Salernitana di Franco Oddo arrivò fino a quota 7 risultati positivi nel corso del girone di ritorno, al secondo posto invece c'è la Salernitana della scorsa stagione quando arrivò a quota 5 sempre nel finale di stagione, mentre sul gradino più alto del podio ci sono proprio i granata del presente desiderosi di riscrivere la storia del club in A.