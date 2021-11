Salernitana-Cagliari, Colantuono deve rinunciare a quattro granata

Le sensazioni negative dei giorni scorsi si sono trasformate, purtroppo, in certezze nelle ultime ore. Stefano Colantuono, infatti, per la delicata trasferta di Cagliari in programma domani sera dovrà rinunciare a ben quattro giocatori: in difesa la Salernitana dovrà fare a meno di Strandberg, a centrocampo di Schiavone e Kastanos, ma soprattutto in attacco del capitano Ribéry che salterà così la terza gara in questa prima parte di stagione.

Assenze che in vista dello scontro salvezza complicano non solo i piani legati ad una possibile vittoria, che risulterebbe fondamentale, ma anche le scelte tattiche di Colantuono che dovrà ora decidere se continuare con la difesa a quattro o ritornare alla difesa a tre utilizzata nelle prime partite di campionato. Unica nota positiva il rientro nell'elenco dei convocati del difensore Veseli.