Salernitana-Cagliari live dalle 18: i granata si giocano tutto coi sardi

Lo scontro diretto, il rush finale, la carica dei 30mila, il sogno salvezza. La Salernitana si gioca una grossa fetta di permanenza nella bolgia dell'Arechi nel big match contro il Cagliari di Agostini (all'esordio sulla panchina dei sardi dopo la sconfitta con il Verona costata la panchina a Walter Mazzarri). I granata sono reduci da un filotto di risultati positivi (5) che ha permesso alla truppa di Davide Nicola (sempre più specialista in missioni impossibili) di lasciare per la prima volta in tutta la stagione la zona retrocessione, scavalcando in classifica (a quota 29) proprio i sardi al quartultimo posto dopo il successo di giovedì scorso contro il Venezia sempre tra le mura amiche. Il tutto ad appena tre giornate dalla fine del campionato. In coda però è ancora tutto in bilico, complice anche il successo al fotofinish del Genoa ai danni della Juventus di venerdì sera a Marassi.

Le formazioni

SALERNITANA 3-5-2 Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio, Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Ruggeri, Verdi, Djuric.

CAGLIARI 3-5-2 Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare, Bellanova, Deiola; Grassi Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti