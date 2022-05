Salernitana-Cagliari, Nicola: «Potrebbero servire più di due vittorie»

Dopo aver lasciato per la prima volta in stagione la zona retrocessione, la Salernitana domani pomeriggio andrà alla ricerca di conferme allo stadio Arechi contro il Cagliari. Le più importanti, forse quelle decisive per la conquista della salvezza: «Ci stiamo preparando, abbiamo euforia e energia. Ci sono ancora tre partite e vogliamo agguantare il sogno, i ragazzi stanno bene sia di fisico che di testa - ha detto Daniele Nicola nel corso della conferenza stampa streaming -. Ovviamente anche domani daremo tutto. Non ho visto Genoa-Juve, per noi sono stati giorni impegnativi e tra l'altro andava ipotizzato ciò che il Cagliari potrà fare col nuovo tecnico. Ci interessava, quindi, concentrarci sul lavoro di rifinitura odierno e su quello di domani mattina, ci sono ancora alcuni dettagli da trasferire. Possono servire anche più di due vittorie, mi interessa solo che i ragazzi capiscano che devono vincere più partite possibili. E’ una lotta apertissima, a cui sembrava non potessimo partecipare, che deve dare carica».

Per la sfida di domani pomeriggio, che si giocherà davanti a quasi 30.000 tifosi, Nicola recupera Ribèry e Sepe che proverà quindi a stringere i denti dopo il problema all'occhio accusato contro il Venezia (out Ranieri, non convocati Coulibaly M. e Mousset): «Potrebbe esserci o non esserci staffetta tra Verdi e Bonazzoli. Obi, invece, rientra nei possibili ballottaggi, è un giocatore che mi piace e lo valuteremo proprio come altri giocatori. Spero di avere anche Franck, anche perché domani è possibile qualche variazione. Chi convoco è sempre recuperato e ha l’energia giusta e la mentalità giusta. Purtroppo non convoco a volte chi merita perché siamo tanti. Mamadou Coulibaly sta lavorando tanto e gli manca poco per poter avere la giusta intensità, viene da una serie di infortuni e gli serve ancora qualche giorno di lavoro. Ora ho bisogno di calciatori al 110%, ma su Mamadou conto molto perché lo conosco bene».