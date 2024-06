Gerardo Salvucci, magazziniere della Salernitana, è morto in spiaggia. Un infarto lo ha stroncato a 55 anni a Sapri, mentre era in ferie. In serata avrebbe dovuto fare tappa a Salerno per festeggiare i cinquant'anni del suo amico Rocco. È stato, invece, trovato esanime sul lungomare cilentano che era la sua passione, insieme alla pesca del tonno. In cielo raggiunge sua sorella Assunta: era deceduta lo scorso novembre per arresto cardiaco, alla vigilia di Sassuolo-Salernitana.

APPROFONDIMENTI Morto magazziniere della Salernitana Gerardo Salvucci: la nota del club di Iervolino Salernitana in vendita: Brera Holdings prende tempo e Iervolino attende Salernitana, ipotesi cessione a rate: Iervolino apre la vendita alla Brera Holdings

Rosario Fiorillo, Mario e Pasquale Gaeta, gli altri magazzinieri granata, sono accorsi in lacrime all'obitorio. Sempre a Sapri, oggi alle 15, saranno celebrati i funerali nella chiesa dell'Immacolata. Salvucci cominciò nel 2011 con il Salerno Calcio. Lotito chiamò l'ex segretario De Rose: «Ce l'hai un magazziniere?». Salvucci aveva appena terminato la sua avventura con il Sapri (nel 2009 aveva vinto la coppa Italia di Serie D contro la Villacidrese) e lavorava in un negozio di scarpe. Partì, andò a Villa San Sebastiano e fece il colloquio. Il fisioterapista Peppe Magliano ieri ha fermato il tempo: «Da Selargius all'Olimpico quante risate». Lo ha fatto pure l'addetto stampa Gianluca Lambiase, con lui dalla D: «13 anni di sorrisi e gentilezze, che appartengono solo alle persone buone». Lo Slo Domenico Napoli: «Eri lo sguardo che cercavo ad ogni azione, l'abbraccio dopo ogni gol». «Ti vorrò sempre bene, amico mio. Buon viaggio», ha scritto Kastanos su Instagram.

Come il primo in granata di Mazzocchi, che Salvucci festeggiò scandendo il cognome insieme allo speaker. «Mai una parola fuori posto ha scritto il difensore del Napoli - sempre con il sorriso stampato sul volto, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Sicuramente avrai il tappeto rosso in cielo». In lavanderia c'erano le foto del cuore: le promozioni della Salernitana ma anche una che lo ritrae raggiante, tra Ribéry e Ibrahimovic. Gerardo, tifoso milanista in gioventù, prese Ibra in contropiede a San Siro: «Zlatan, un mio regalo personale: queste sono mozzarelle di bufala». A Roccaporena, la mattina dopo la festa promozione per il ritorno in A della Salernitana, ripeteva come una cantilena: «Quante ne abbiamo passate». Quando cominciò in D, Salvucci caricava tutto in auto e trasportava il magazzino volante dallo stadio a Fratte, al campo Settembrino. Talvolta restava a dormire all'hotel Mediterranea. «Proprio lì, grazie a lui, ho conosciuto mia moglie Matilde che lavorava in albergo dice emozionato Agostino Palladino, che ha condiviso con Salvucci il magazzino per 4 anni, dal 2013-'14 al 2017-'18. Aveva un rito: dopo l'allenamento pre-gara, sbucava in campo e raccoglieva tutti i palloni. Era un momento tutto suo». Il ricordo di Danilo Pagni, suo primo dg: «Un giorno mi disse: "Direttò, piove e mancano i k-way. Biancolino si bagna". Era il 23 ottobre. Buongustaio, lavoratore instancabile, ha fatto sacrifici enormi». Il custode dello stadio, Antonio Papa: «Lo chiamavo mister Polpetta. Profumava di bucato».

L'ex diesse granata Morgan De Sanctis: «Gerardo era una persona buona, che onorava il suo lavoro attraverso le piccole, grandi azioni quotidiane che sono invisibili ai tifosi ma delle quali ha bisogno una società di calcio. «Direttore, mi piacerebbe conservare una maglia della Roma, dei tuoi anni a Trigoria. Amava le cose semplici. Era non solo un dipendente ma anche un grande tifoso della Salernitana».

Il cordoglio del club granata, dal presidente a tutti i dipendenti e tesserati, è stato espresso attraverso una nota stampa ricordando «l'amore e la passione di un infaticabile lavoratore». Il messaggio di Walter Sabatini, dg granata: «Gerardo era paziente e propositivo con i calciatori, persona di grandi valori. Per scherzare l'ho sempre chiamato falso grasso, ma era sempre il più veloce con tutti, pronto ad accogliermi con un sorriso e un caffè». Il post di Paulo Sousa: «Il nostro indimenticabile Gerardo ci ha lasciato. Più che un magazziniere, era la gioia in persona. La sua eredità di amore per il club vivrà per sempre».

I tifosi

Decine di messaggi dei calciatori granata di ieri e di oggi. Il saluto del Centro Coordinamento Salernitana Clubs: «La morte di una persona cara ti fa sentire nudo. Così ci sentiamo noi tifosi salernitani davanti all'improvvisa scomparsa di Gerardo Salvucci, da anni magazziniere della nostra Bersagliera e volto amico sempre presente a bordo campo. A nulla valgono le parole, gli abbracci invece portano calore e affetto. Ci rivedremo un giorno, su un'altra gradinata con indosso i nostri colori. Buona trasferta Gerry».