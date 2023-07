Calendario 2023-24, la Salernitana debutterà a Roma e chiuderà a Milano

Ci risiamo, per la terza volta in A la Salernitana debuterrà in campionato contro la Roma. A differenza della scorsa stagione, nel 2023-24 i granata di Sousa giocheranno allo stadio Olimpico (20 agosto).

Una settimana dopo prima casalinga contro l'Udinese, mentre al 5 novembre arriveranno all'Arechi i cugini del Napoli. Il 26 maggio Dia e compagni saranno di scena a San Siro contro il Milan per l'ultima giornata di campionato. Nel corso della prossima stagione ci sarà soltanto un turno infrasettimanale (27 settembre) e non ci sarà una pausa a Natale e in occasione dell'Epifania.

Segue il calendario completo:

1^ GIORNATA (20/8/23): ROMA-SALERNITANA

2^ GIORNATA (27/8/23): SALERNITANA-UDINESE

3^ GIORNATA (3/9/23): LECCE-SALERNITANA

4^ GIORNATA (17/9/23): SALERNITANA-TORINO

5^ GIORNATA (24/9/23): SALERNITANA-FROSINONE

6^ GIORNATA (27/9/23): EMPOLI-SALERNITANA

7^ GIORNATA (1/10/23): SALERNITANA-INTER

8^ GIORNATA (8/10/23): MONZA-SALERNITANA

9^ GIORNATA (22/10/23): SALERNITANA-CAGLIARI

10^ GIORNATA (29/10/23): GENOA-SALERNITANA

11^ GIORNATA (5/11/23): SALERNITANA-NAPOLI

12^ GIORNATA (12/11/23): SASSUOLO-SALERNITANA

13^ GIORNATA (26/11/23): SALERNITANA-LAZIO

14^ GIORNATA (3/12/23): FIORENTINA-SALERNITANA

15^ GIORNATA (10/12/23): SALERNITANA-BOLOGNA

16^ GIORNATA (17/12/23): ATALANTA-SALERNITANA–

17^ GIORNATA (23/12/23): SALERNITANA-MILAN

18^ GIORNATA (30/12/23): VERONA-SALERNITANA

19^ GIORNATA (6/1/24): SALERNITANA-JUVENTUS

20^ GIORNATA (14/1/24): NAPOLI-SALERNITANA–

21^ GIORNATA (21/1/24): SALERNITANA-GENOA

22^ GIORNATA (28/1/24): SALERNITANA-ROMA

23^ GIORNATA (4/2/24): TORINO-SALERNITANA–

24^ GIORNATA (11/2/24): SALERNITANA-EMPOLI

25^ GIORNATA (18/2/24): INTER-SALERNITANA

26^ GIORNATA (25/2/24): SALERNITANA-MONZA

27^ GIORNATA (3/3/24): UDINESE-SALERNITANA

28^ GIORNATA (10/3/24): CAGLIARI-SALERNITANA

29^ GIORNATA (17/3/24): SALERNITANA-LECCE

30^ GIORNATA (30/3/24): BOLOGNA-SALERNITANA–

31^ GIORNATA (7/4/24): SALERNITANA-SASSUOLO

32^ GIORNATA (14/4/24): LAZIO-SALERNITANA–

33^ GIORNATA (21/4/24): SALERNITANA-FIORENTINA

34^ GIORNATA (28/4/24): FROSINONE-SALERNITANA

35^ GIORNATA (5/5/24): SALERNITANA-ATALANTA

36^ GIORNATA (12/5/24): JUVENTUS-SALERNITANA

37^ GIORNATA (19/5/24): SALERNITANA-VERONA

38^ GIORNATA (26/5/24): MILAN-SALERNITANA