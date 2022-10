Salernitana: Candreva, con la Lazio vigilia da ex con vista sul rinnovo

Comincia la settimana batticuore per Antonio Candreva, 151 presenze e 41 reti in campionato, fede romanista mai smentita ma lazialità acquisita per meriti sportivi, sul campo. Allo stadio Olimpico, sponda biancoceleste, lo ricordano e lo ringraziano, in particolare, per la discesa sulla fascia e il cross nel derby di Coppa Italia, 2013, contro la Roma. Fu il prologo al gol decisivo di Lulic.



Un'azione da ala, da numero 7. La Salernitana lascia nell'armadio questo numero, dopo l'addio al calcio di Franck Ribéry, ma nell'immaginario collettivo il «sette» dei granata è Tonino, ultracentenario in quanto a presenze in A, giocatore di classe, carisma ed esperienza. Dal suo cross, innescato dal tacco di Bonazzoli, è nata l'occasione da rete che Mazzocchi ha poi tramutato in gol, sabato scorso contro lo Spezia. Però Candreva può giocare anche mezzala e forse ambisce a farlo: è un ruolo nel quale trova spunti, ha visione di gioco, può inserirsi e rendere più fluida la manovra della Salernitana. Non a caso, quando è stato schierato mezzala nel secondo tempo e ha avuto Mazzocchi come riferimento a destra, la squadra ne ha tratto giovamento. È una scelta ma è anche una conseguenza: a 35 anni (diventeranno 36 a febbraio) è impossibile che la fascia che percorre possa diventare autostrada in ogni gara. Al momento la differenza la fanno i piedi, l'intelligenza tattica, la capacità di gestirsi, dosare e intuire il momento propizio: Candreva ha messo lo zampino in molte azioni gol della Salernitana, a cominciare dalla sterzata sul sinistro e il tiro che a Bologna fu deviato da Skorupski per il tap-in vincente di Dia. Guadagna 1,8 milioni di euro e la Salernitana attende le venti presenze in granata con l'accessorio della salvezza per confermargli lo stesso stipendio più 200mila euro di bonus per le prossime due stagioni. Alle stesse condizioni ed entro giugno 2024 c'è facoltà anche di prolungare per il 2025. Candreva il veterano, Candreva uno dei capitani. Al plurale, la Salernitana ne ha diversi, lo ha detto Davide Nicola.

«Tonino tienici in gioco», copyright juventino dopo la partita passata alla storia per le immagini non disponibili per il Var, ritornerà nel suo stadio e contro la sua ex che lo cedette per 25 milioni di euro all'Inter. A proposito, invece, di capitani al plurale, anni fa (intervista a La Repubblica), Candreva ha detto: «Il momento più bello l'ho vissuto nel derby vinto il 26 maggio con la Lazio. Il più brutto la bocciatura per il ruolo di capitano». Qualcosa si incrinò quando il tecnico Pioli scelse Biglia: «Forse decise qualcuno della società sottolineò il giocatore - da quel momento non sono stato più lo stesso».

La sua vigilia da ex comincerà con un asterisco, una postilla: negli occhi c'è non solo la sua bella interpretazione del ruolo di mezzala ma anche l'esuberanza di Bradaric. «Abbiamo rivisto il giocatore che avevamo apprezzato nelle amichevoli del ritiro estivo», ha detto il tecnico a proposito del croato. Dunque si parte con un leggero ballottaggio. Nicola stravede per Vilhena, se ne priva raramente. È probabile che parta ancora lui titolare, mezzala a sostegno di Radovanovic, in linea con Lassana Coulibaly. L'alternativa è appunto l'esclusione di Vilhena (o di Radovanovic, magari a gara in corso e in una versione più spinta e offensiva della Salernitana), l'utilizzo di Candreva mezzala, Mazzocchi a destra e Bradaric a sinistra. Prove, tentativi, attesa: Maggiore ha svolto allenamento ieri, si sottoporrà oggi alla risonanza magnetica di controllo ed è previsto che svolga di nuovo allenamento ma seguendo un protocollo diverso dalla squadra. L'obiettivo è restituirlo alla partita entro la sfida alla Cremonese, a patto che svolga una settimana di lavoro completo con il gruppo, subito dopo la trasferta di Roma contro la Lazio.



Nel frattempo la Lega Serie A ha comunicato gli orari di altre partite del 2023, fino alla ventunesima giornata. Alla ripresa delle ostilità dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, i granata affronteranno il Milan (il giorno e l'orario erano già noti, il 4 gennaio alle ore 12.30) e poi sfideranno il Torino all'Arechi, di nuovo nel lunch match dell'8 gennaio, alle ore 12.30. Il 15 gennaio la Salernitana sarà di scena a Bergamo, alle ore 18. Il derby Salernitana-Napoli è fissato sabato 21 gennaio alle ore 18. Poi una gara in anticipo e un turno infrasettimanale. La Salernitana giocherà a Lecce venerdì 27 gennaio alle ore 20.45 e affronterà la Juventus martedì 7 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Arechi.