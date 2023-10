Salernitana, Candreva e Coulibaly al lavoro per rientrare in gruppo

La speranza è l'ultima a morire, e allora Antonio Candreva e Lassana Coulibaly continuano a spingere sull'acceleratore per cercare di esserci domenica in occasione della trasferta di Monza.

Entrambi, anche oggi, hanno continuato a lavorare distanti dal resto del gruppo, ma entrambi sembrano avvicinarsi sempre di più al rientro in pianta stabile. Per la felicità, ovviamente, di Paulo Sousa che ha bisogno di tutti gli effettivi per provare a ribaltare il momento negativo.

Ma in attesa di buone nuove dal capitano e dal leader del centrocampo, il tecnico portoghese ha riabbracciato Ochoa e Cabral dopo lo stop delle ultime ore.