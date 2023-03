Salernitana, Sousa pronto a riconfermare Candreva e Kastanos nel tridente

Sembra davvero il caso di dirlo, squadra che vince non si cambia. Specie se gli attaccanti aggiunti, seppur per certi versi improvvisati, in un colpo solo hanno fatto gol, ridando così ritmo offensivo alla Salernitana, e hanno dato anche equilibrio a chi ultimamente l'aveva perso.

Per la delicata trasferta di Marassi contro la Sampdoria in programma domenica pomeriggio, Paulo Sousa sembra infatto intenzionato a riconfermare il 3-4-2-1 con Candreva e Kastanos nel ruolo di trequartisti alle spalle dell'unica punta (Dia insidia Piatek).

Da loro, dunque, il tecnico portoghese vuole ripartire per cercare di ipotecare nel prossimo weekend un pezzo importante della salvezza.