Salernitana: Capezzi, Aya e Jaroszynski verso il forfait per Torino

La sensazione è che per la trasferta di Torino di domenica pomeriggio contro i granata di Juric la Salernitana dovrà fare i conti con più di una assenza. Se da un lato Milan Djuric sembra pronto e rientrare nell'elenco dei convocati ma con un posto conservato soltanto in panchina, dall'altro ci sono Aya, Jaroszynski e Capezzi sempre più vicini ad alzare bandiera bianca. I due difensori, causa affaticamenti muscolari, e il centrocampista, causa problema al ginocchio destro, anche quest'oggi si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Non dovrebbe essere convocato neppure l'ultimo arrivato Ribéry che ha iniziato un lavoro personalizzato per recuperare la condizione migliore. Intanto Castori ha ritrovato questo pomeriggio al Mary Rosy i nazionali Belec, Strandberg, Kechrida e Kastanos.