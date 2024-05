La Salernitana ha davanti a sé due binari. Sul primo corre la due diligence, che terminerà domani. Se l'esito sarà positivo, il fondo americano interessato alle quote del club formulerà anche la proposta di acquisto irrevocabile e metterà sul tavolo tra i 25 e i 35 milioni per rilevare tutto il pacchetto azionario granata. Se Danilo Iervolino accetterà, si potrebbe giungere al closing entro fine giugno, dunque entro un mese dalla chiusura delle verifiche sullo stato di salute della Salernitana. Ma non basta, non è sufficiente: la fase della transizione e delle transazioni va in ogni caso accompagnata da una serie di azioni di tipo sportivo ed economico propedeutiche all'allestimento della squadra, al sereno sviluppo del prossimo campionato di Serie B. Sono azioni che incombono sul secondo binario e che richiedono adempimenti in rapida sequenza.

APPROFONDIMENTI Serie A, i verdetti dell'ultima giornata: il Frosinone retrocede in Serie B, salve Empoli e Udinese. Lazio in Europa League Atalanta-Torino 3-0: tris di Gasperini Empoli-Roma 2-1: il gol di Niang nel finale vale la salvezza

Entro il 31 maggio, Iervolino ha l'obbligo di depositare la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Entro il 4 giugno, deve essere perfezionata la domanda di ammissione al campionato previa fideiussione da 800mila euro. Lo stadio Arechi, impianto sportivo indicato, rientra nella valutazione della commissione criteri infrastrutturali entro il 6 giugno. Lo step del primo luglio è il termine ultimo per il pagamento dell'Iva per il quarto trimestre e degli stipendi ai tesserati fino a maggio 2024. Incombenze, scadenze, scelte. Per una squadra che il 7 luglio svuota la sacca dei palloni a Rivisondoli, sede del ritiro estivo fino al 24 luglio, è fondamentale presentarsi pressoché al completo, dimostrando in sede di allestimento di aver fatto tesoro degli errori del passato. Per fare la squadra occorre il direttore sportivo, che sceglie a propria volta l'allenatore. Under da reperire, calciatori bandiera da valutare (Gyomber ha ricevuto la pre-convocazione del Ct Calzona, parte in ritiro con la Slovacchia ed è nel gruppo dei 32 che poi subirà la scrematura), l'ingaggio di Bonazzoli da piazzare altrove, Tchaouna e Dia da cedere con Coulibaly e Pirola: vada come vada, è inverosimile che questo cronoprogramma possa discendere dal closing. Dunque è evidente che a prescindere dalla due diligence, il patron Ievolino, in silenzio dal 29 marzo, e l'ad Milan siano anche impegnati nell'individuazione dei nuovi riferimenti sportivi.

L'ipotesi

Guido Angelozzi resta il profilo più ambito: la Salernitana ne apprezza la capacità manageriale, il modo di fare calcio. La retrocessione in Serie B del Frosinone, unita alla stima di vecchia data che la Salernitana gli ha fatto arrivare all'orecchio a tempo debito, potrebbe mischiare le carte. Oppure cristallizzare tutto: un minuto dopo il tonfo, il patron ciociaro Maurizio Stirpe si è accollato tutta la responsabilità dello scivolone, ma ha anche detto di voler ripartire più forte di prima. Ieri è passato già alle vie di fatto: ha cominciato la conta, vuole sapere chi se la sente. Angelozzi gli darà a breve una risposta. In ogni caso, ilripartirà da un'eredità: molti diritti di riscatto valgono anche in cadetteria, c'è un capitolo aperto con il Brescia per l'attaccante Borrelli. Potrebbe restare al Brescia previo riscatto da 3 milioni e con quei soldi il Frosinone accende i fari su. In Ciociaria può chiudersi un ciclo oppure ripartire rinforzato e laè in attesa. Angelozzi ha avuto sempre carta bianca e alle carte accede solo Doronzo, il segretario: lo porterebbe con sé, viaggiano in tandem, la formula è collaudata dai tempi di La Spezia e Sassuolo. Nel casting rientra anche Sean Sogliano, che ha compiuto un'impresa a Verona e che in granata ritroverebbe il segretario Dibrogni. In subordine, attenzione a Faggiano e anche a ciò che accade a Bari, dove tira aria di separazione da Polito. C'è anche un profilo molto giovane che viene valutato da Iervolino. Si tratta di Rocco Maiorino.Identikit, attesa, binari paralleli. Ci sono più piani organizzativi sulla scrivania, «perché in attesa che accada qualcosa di straordinario ha già detto l'amministratore delegato non siamo in stand-by e andiamo avanti senza escludere nulla». Non a caso lapensa anche ad una progetto che possa affiancare la struttura societaria traghettandola verso l'eventuale vendita del club. In questi giorni saranno approfonditi i contatti già avviati: si tratta di una società nazionale che gestisce servizi sportivi ed alla quale esternalizzare la consulenza manageriale, la direzione generale, la valorizzazione del marchio attraverso un piano di investimento, la ricerca di nuovi partner.