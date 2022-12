La Salernitana sogna in grande, consapevole però del fatto che i sogni potrebbero anche non avverarsi.

Nelle ultime ore, infatti, il diesse De Sanctis ha contattato il Tottenham di Antonio Conte per chiedere in prestito il promettente centrocampista Pape Matar Sarr classe 2002 che nelle settimane scorse in Qatar durante il Mondiale ha giocato due gare col Senegal da subentrato, zero invece le presenze con gli spurs nella prima parte di stagione.

Decisamente meno complicata è invece la strada che porta a Hans Nicolussi Caviglia centrocampista attualmente in prestito al Sudtirol dalla Juventus. Il classe 2000 nella scorsa stagione ha giocato con i bianconeri dell'under 23 in Lega Pro, l'anno precedente ha indossato la maglia del Parma, mentre nel 2019-20 è stato protagonista in B con il Perugia.