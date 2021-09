Salernitana, a Castori premio Scopigno: «Raggiungeremo la salvezza»

La settimana di Fabrizio Castori è iniziata non solo con il pensiero rivolto costantemente al turno infrasettimanale di mercoledì pomeriggio quando all'Arechi la Salernitana ospiterà il Verona nel primo vero scontro salvezza, ma anche con la presenza al premio "Manlio Scopigno".

Questa mattina, infatti, il tecnico dei granata ha preso parte al tradizionale evento nazionale in programma presso il salone d'onore del Coni per ritirare il premio come miglior allenatore dello scorso campionato di Serie B.

Nel corso della premiazione Castori si è soffermato brevemente anche sull'inizio dell'avventura in Serie A: «Adesso che le cose si fanno difficili, mi trovo nel mio habitat naturale - ha raccontato -. Abbiamo avuto un passaggio societario che ha creato un ritardo, ma con l’Atalanta non meritavamo di perdere. Sono convinto che riusciremo a raggiungere la salvezza, la squadra ha preso il verso giusto».